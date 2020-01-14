Muğla-kaymakamdan ceza yerine kask ve uyarı - Son Dakika

Kaymakamdan ceza yerine kask ve uyarı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yapılan denetimlerde, kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüleri durduruldu. Sürücülere ceza kesilmezken, denetime katılan Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, sürücüleri uyararak, kask hediye etti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. 'Sen kaskınla çok daha havalısın' teması adı altında yapılan denetime; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya da katıldı. Kask takmadığı belirlenen sürücüler, durduruldu. Sürücülere yaptıkları ihlal nedeniyle verilmesi gereken 15 ceza puanı ile 132 lira para cezası uygulanmadı. Bunun yerine Kaymakam Aksoy ve beraberindekiler, sürücülere kaskın önemini anlatan el ilanları verdi. Sürücüler kask takmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca kask hediye edildi. Durdurulan 20 motosiklet sürücüsünden 15'inin

kask takmadığı görüldü.

AMAÇ CEZA DEĞİL, EĞİTİM

Kaymakam Aksoy, Marmaris'te kayıtlı 26 bin motosiklet sürücüsü olduğunu belirterek, şöyle dedi

Başka şehirden plaka tescili ile bu rakam 30 bin civarında. İlçemizde kazaların çoğunluğu motosikletli sürücülerden oluşuyor. Ulaşımın kolay olması nedeniyle motosiklet tercih ediliyor. Fakat can sağlığımız için kask takılmalı. Geçen sene aralık ayında başlattığımız 'Sen kaskınla çok daha havalısın' projesi kapsamında okullarda ehliyeti olan lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme toplantıları düzenledik. Öğrencilere kask dağıttık. Öğrencilerimize bilgilendirmenin ardından vatandaşlarımızı kask takmalarının hayati mesele olduğunu anlatmak için ekiplerimizle denetimlere başladık. Bizim hedefimiz ceza kesmek değil kask takmanın önemini anlatmak. Kask takmamakta ısrar edenlere de ceza işlemler uygulanacak. Hedefimiz herkesin kask takmasını sağlamaktır dedi.