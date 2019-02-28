Son Dakika Haberleri: Muğla Kaynak Yaparken Bitişikteki Restoranın Deposunu Yaktılar

Muğla Kaynak Yaparken Bitişikteki Restoranın Deposunu Yaktılar

1 saat önce

Kaynak yaparken bitişikteki restoranın deposunu yaktılarMuğla'nın Datça ilçesinde, bir kafeteryadaki tadilat sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, bitişikteki restoranın deposunda yangına neden oldu.

Kaynak yaparken bitişikteki restoranın deposunu yaktılar

Muğla'nın Datça ilçesinde, bir kafeteryadaki tadilat sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, bitişikteki restoranın deposunda yangına neden oldu. Depodaki masa, sandalye, sezlong, güneş şemsiyeleri ve çeşitli mutfak eşyaları yanarak kullanılmaz hale gelirken, alevler itfaiye ekipleri tarafından mutfak tüplerinin bulunduğu bölüme ulaşmadan güçlükle söndürüldü.

İskele Mahallesi, Taşlık Plajı mevkiinde, Cengiz Alan (58) ve Uğur Sönmez'e (55) ait bir kafeteryada, bugün saat 12.00 sıralarında, tadilat çalışmaları sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar, bitişikteki Süleyman Akkanat'a ait restoranın deposunda yangına neden oldu. Depoda bulunan masa, sandalye, sezlong, güneş şemsiyeleri ve çeşitli mutfak eşyaları gibi yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangına sebebiyet veren işçiler durumu itfaiyeye bildirirken, bir yandan da kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine 4 itfaiye aracı ve 12 itfaiye eri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri depodaki 2'si 24 kilogram, diğer 2'si ise 12 kilogramlık olan 4 mutfak tüpünün bulunduğu bölüme ulaşmadan söndürdü. Depodaki şezlong, güneş şemsiyesi, masa ve sandalye gibi pek çok eşya ise yanarak kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:58 Kaynak: DHA

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