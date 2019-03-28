Muğla Kaza Sonrası Lüks Otomobilini Yol Ortasında Terk Etti
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tek taraflı kaza sonrası tekerleği patlayıp maddi hasar oluşan lüks otomobilini yolun ortasına bırakan sürücü, olay yerinden ayrıldı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, tek taraflı kaza sonrası tekerleği patlayıp maddi hasar oluşan lüks otomobilini yolun ortasına bırakan sürücü, olay yerinden ayrıldı. Polis
ekipleri, inceleme sonrası aracı çekiciyle trafik otoparkına götürdü. Bodrum ilçe merkezinden Ortakent
Mahallesi yönüne giden 34 NF 6072 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, görgü tanıklarına göre, bugün saat 01.00 sıralarında, Bitez
Akıllı Kavşağı'na süratle girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağındaki kaldırma çarpan otomobil, sol şeride savruldu. Lastikleri patlayan ve büyük çapta maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü, yol ortasında bıraktığı aracın başından ayrıldı. Vatandaşlar kazayı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonrası otomobil, çekiciyle trafik otoparkına kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün arandığı belirtildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:45 Kaynak: DHA
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