Muğla kaza sonrası yanan otomobili kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla kaza sonrası yanan otomobili kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Muğla kaza sonrası yanan otomobili kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Kaza sonrası yanan otomobili kullanılamaz hale geldiMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrası yanan otomobili kullanılamaz hale geldi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan otomobil ise yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Fethiye- Antalya Karayolu Çırpı mevkisinde meydana geldi. Çağatay Ş. idaresindeki 48 JR 808 plaka otomobil, aynı istikamete seyreden Mustafa G. idaresindeki 07 RL 811 plakalı beton mikserine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilerek yan yattı. Sürücü Çağatay Ş.'nin kendi imkanlarıyla çıktığı otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada yaralanan sürücüler ise sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Muğla kaza sonrası yanan otomobili kullanılamaz hale geldi

Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:12 Kaynak: DHA
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