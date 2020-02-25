Muğla kelebekler vadisi'nde mahsur kalan oğlağı akut kurtardı - Son Dakika
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Muğla kelebekler vadisi'nde mahsur kalan oğlağı akut kurtardı

6 saat önce

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan oğlağı AKUT kurtardıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sarp kayalıkta mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan oğlağı AKUT kurtardı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde sarp kayalıkta mahsur kalan oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından 2 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Faralya Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nin 350 metre yüksekliğindeki sarp yamacında Coşkun Aykırı'ya ait oğlak, mahsur kaldı. Durumu fark eden Aykırı'nın yardım istemesi üzerine, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi bölgeye geldi. Halat yardımıyla uçuruma 30 metre sarkan ekipler, mahsur kalan oğlağa ulaştı. AKUT gönüllüsü, yakalayıp sırtına bağladığı oğlağı uçurumdan çıkardı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda kurtarılan oğlak, sahibi Aykırı'ya teslim edildi. Bol bol su içen oğlağın yaklaşık 10 gündür kayalıkta mahsur olduğunu anlatan Aykırı, AKUT ekibine teşekkür etti. Oğlağı kendi imkanlarıyla kurtarmasının imkansız olduğunu vurgulayan Aykırı, "Oğlak günlerdir hem aç, hem susuz. Kurtarılmasaydı yakında ölürdü" dedi.

Muğla kelebekler vadisi'nde mahsur kalan oğlağı akut kurtardı

Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:25 Kaynak: DHA
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