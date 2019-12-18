Muğla kenan evren'in satılan villasının yerine yapılan malikane alıcısını bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla kenan evren'in satılan villasının yerine yapılan malikane alıcısını bekliyor - Son Dakika

Muğla kenan evren'in satılan villasının yerine yapılan malikane alıcısını bekliyor

6 saat önce

Kenan Evren'in satılan villasının yerine yapılan malikane alıcısını bekliyorMARMARİS'teki, merhum 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ölümünden sonra kızları tarafından satılan villasının yerine yaptırılan, şu an kaba inşaat halinde olan malikane, 22 milyon liraya satışa çıkartıldı.

Kenan Evren'in satılan villasının yerine yapılan malikane alıcısını bekliyor

MARMARİS'teki, merhum 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ölümünden sonra kızları tarafından satılan villasının yerine yaptırılan, şu an kaba inşaat halinde olan malikane, 22 milyon liraya satışa çıkartıldı. Kaderine terk edilen yapı, 2018 Kasım ayından beri alıcısını bekliyor.

12 Eylül askeri darbesinin mimarı, 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Marmaris'teki villasının 1000 metrekarelik arsasını, görevde olduğu 1986 yılında, satın aldı. Evren, 1990 yılında denize nazır arazisine villa yaptırmaya karar verdi. Bir yıl sonra ise 1'i kot altında kalan 3 katlı, 6 odası ve 2 salonu bulunan villa yaptırıp, yerleşti. Evren, Cumhurbaşkanlığı görevinin ardından 16 yıl boyunca burada yaşadı. Pek çok siyasetçi ve işadamı 'Beyaz Ev' olarak adlandırılan lüks villada, Evren'e ziyaretlerde bulundu. Armutalan Mahallesi'nde, arkası orman, önü deniz manzaralı lüks villa çevresinde kısa sürede dönemin Genelkurmay Başkanı rahmetli Doğan Güreş, merhum Tapu Kadastro Genel Müdürü Hilmi Çorbalı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görevli üst düzey bürokratlar, iş insanları ve müteahhitler arsa satın alıp, lüks villalar yaptırarak komşu oldu.

2007 yılında rahatsızlanan Kenan Evren, Marmaris'ten ayrıldı. Ardından da villasını o dönemin astronomik rakamı olan 975 bin Euro'ya satışa çıkardı. Fiyatın yüksek olması nedeniyle 9 yıl boyunca buraya hiç alıcı çıkmadı.

Evren'in ölümünden sonra kızları Nebahat Şenay Gürvit ve Semahat Gülay Evren, tapu kayıtlarında 1000 metrekarelik arsadaki lüks villayı 2016 yılında İstanbullu işadamı Recep Ayhan'a sattı. Kentsel dönüşüm başvurusu yapan işadamı, aldığı evi iki yıl önce yıktı, malikane inşaatına başladı. Ancak daha sonra kabası bitmiş inşaatı, İstanbul merkezli bir firmaya sattı. Bu firma da üzerinde kaba inşaat halindeki yapıyı 2018 Kasım ayında, 22 milyon liraya satışa çıkardı. İnşaat halindeki, kaderine terk edilen yapı hala alıcısını bekliyor.

Muğla kenan evren'in satılan villasının yerine yapılan malikane alıcısını bekliyor

Cumhurbaşkanı, Kenan Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:11 Kaynak: DHA
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