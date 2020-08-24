MUĞLA 'Kesin korunacak alan' Küdür'de, denize akıtılan kirli suya görüntülü tepki - Son Dakika

'Kesin korunacak alan' Küdür'de, denize akıtılan kirli suya görüntülü tepki

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası'ndaki atık su arıtma tesisindeki pis suların arıtılmadan denize bırakıldığı öne sürüldü. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, Küdür Koyu'nda denize akıtılan pis suları kendisi görüntüleyip, basın mensupları ile paylaşarak, "CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bu rezilliğe, bu vurdumduymazlığa derhal son vermeli" dedi.

Yalıkavak Mahallesi, Küdür mevkisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen arıtma tesisinden evsel atık suların denize bırakıldığı belirlendi. Arıtma tesisinden salınan atık suların tepeden aşağı inerek Küdür Koyu'nda denize karıştığı tespit edildi. Koyu renkli, köpüklü pis suların kötü kokuyla birlikte denizi de kirlettiği görüldü. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, sabah arıtma tesisinden Küdür Koyu'nda denize salınan tonlarca atık suyu bizzat tespit edip, görüntüledi. Çektiği fotoğraf ve görüntüleri basın mensupları ile paylaşan Gökmen, "Bir Bodrumlu olarak bu görüntüleri gözlerim yaşlı, içim kan ağlayarak çektim. Belediyenin nasıl bu kadar duyarsız olabileceğine anlam veremiyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN' İLAN ETTİ

Gökmen şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Küdür'ü 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan etmişti. Böyle mi koruyacağız? Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 1 kilometre ötedeki arıtma tesisinden deşarj edilen su, olduğu gibi, arıtılmadan denize bırakılıyor. Nasıl bir pis koku yayıldığını anlatamam. Bu durum hangi akla, vicdana sığar? Bu görüntülere yıllardır içimiz kan ağlayarak şahit oluyoruz. İnanın göz yaşlarımı tutamıyorum. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bu rezilliğe, bu vurdum duymazlığa derhal son vermeli. Yapamıyorlarsa bıraksınlar AK Parti olarak biz yapalım. Denizimizi, doğamızı böyle katletmek hangi vicdana sığar? Bu işin sorumlusu kimse derhal göreve çağırıyorum. Bizler de her an takipçisi olacağız" dedi.