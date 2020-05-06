MUĞLA-Kısıtlama kalktı, Bodrum'a binlerce araç giriş yaptı - Son Dakika

Kısıtlama kalktı, Bodrum'a binlerce araç giriş yaptı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, seyahat kısıtlamasının kaldırılması kararının uygulanmasından bu yana yaklaşık 6 bin aracın girdiği, ilçe trafiğinde yüzde 25 oranında artış yaşandığı bildirildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, aralarında Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kısıtlamanın kaldırılmasının kararının ardından tatil beldelerine araç girişlerinde de artış yaşandı. Ülkemizin en önemli tatil noktalarından olan Bodrum'da da araç yoğunluğunda ciddi bir artış gözlendi. İlçe girişinde konulan uygulama noktasında ilçeye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alındı. Özellikle yazlıkçıların ilçeye geldiği belirtilirken, yasağın kalkmasıyla birlikte Bodrum'a, farklı illerden yaklaşık 6 bin aracın geldiği öğrenildi. Bodrum'un en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde de, hafta içi ve mesai saati olmasına rağmen trafik yoğunluğu gözlendi. İlçedeki araç trafiğinin yüzde 25 oranında arttığı bildirilirken, ilçeye girişlerin, hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyor.