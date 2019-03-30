Muğla Kıyıda Mahsur Kalan Göçmenler Kurtarıldı
34 dakika önce
Muğla'nın Datça ilçesinde, kıyıda mahsur kalan 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Muğla
'nın Datça
ilçesinde, kıyıda mahsur kalan 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Datça ilçesinin Kızlan mevkiinde düzensiz göçmenlerin kıyıda mahsur kaldığı yönünde ihbarı aldı. Bunun üzerine ihbarı değerlendiren ekipler, söz konusu mevkiiye intikal etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıda mahsur kalan Irak
uyruklu 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin botuna alınan göçmenler, Datça limanına getirildi. Öte yandan, karayolu ile Marmaris
'e götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:59 Kaynak: DHA
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