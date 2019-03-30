Son Dakika Haberleri: Muğla Kıyıda Mahsur Kalan Göçmenler Kurtarıldı

Muğla Kıyıda Mahsur Kalan Göçmenler Kurtarıldı

34 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesinde, kıyıda mahsur kalan 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, kıyıda mahsur kalan 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesinin Kızlan mevkiinde düzensiz göçmenlerin kıyıda mahsur kaldığı yönünde ihbarı aldı. Bunun üzerine ihbarı değerlendiren ekipler, söz konusu mevkiiye intikal etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıda mahsur kalan Irak uyruklu 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin botuna alınan göçmenler, Datça limanına getirildi. Öte yandan, karayolu ile Marmaris'e götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:59 Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den Hareket Eden Tankeri Kaçıranlar Terör Suçundan Yargılanacak İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'ye Sert Kandil Mesajı: Yerinde Bırakmayacağız Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı İsrail Askerleri, Gazze Sınırında 3 Filistinliyi Öldürdü, Yüzlerce Filistinliyi Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 00:33:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Kıyıda Mahsur Kalan Göçmenler Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]