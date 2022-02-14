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Muğla kıyıları göçmen kaynıyor - Son Dakika

Muğla kıyıları göçmen kaynıyor

14.02.2022 21:31
Muğla kıyıları göçmen kaynıyor

Muğla'nın Marmaris, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde 37 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarağından Türk karasularına geri itilen 54 düzensiz gömen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde 37 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarağından Türk karasularına geri itilen 54 düzensiz gömen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından 8 düzensiz göçmen ile birlikte bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Fethiye açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Sahil Güvenlik Botu tarafından yelkenli tekne içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 düzensiz göçmen kaçakçısı yakalandı.

Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Marmaris açıklarında lastik bot içinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz göçmen ve yine Marmaris açıklarında can salı içinde Türk Karasularına geri itilen 24 olmak üzere toplam 54 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Muğla kıyıları göçmen kaynıyor
Muğla kıyıları göçmen kaynıyor
Muğla kıyıları göçmen kaynıyor
Muğla kıyıları göçmen kaynıyor

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Sahil Güvenlik, Marmaris, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla kıyıları göçmen kaynıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla kıyıları göçmen kaynıyor - Son Dakika
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