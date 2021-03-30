MUĞLA Kız arkadaşını darp eden spor hocası tutuklandı - Son Dakika

MUĞLA Kız arkadaşını darp eden spor hocası tutuklandı
30.03.2021 20:56
MUĞLA Kız arkadaşını darp eden spor hocası tutuklandıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, spor hocası Engin C.'nin (33), kız arkadaşı Beste Ö.'ye (20) uyguladığı fili ve sözlü şiddetin güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından savcılık harekete geçti.
MUĞLA Kız arkadaşını darp eden spor hocası tutuklandı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, spor hocası Engin C.'nin (33), kız arkadaşı Beste Ö.'ye (20) uyguladığı fili ve sözlü şiddetin güvenlik kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından savcılık harekete geçti. Poliste ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Engin C. savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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