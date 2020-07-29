MUĞLA Kızıl tilkiyi pastırma ve peynirle besledi - Son Dakika

Kızıl tilkiyi pastırma ve peynirle besledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Nejdet Öcal, bahçesine gelen kızıl tilkiyi pastırma ve peynirle besledi. Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkiinde yaşayan Nejdet Öcal, evinin balkonunda otururken, saat 01.00'de, bahçesine giren yabancı misafiri önce köpek zannetti. Daha dikkatli bakınca hayvanın kızıl tilki olduğunu fark eden Öcal, hayvanın kaçmaması üzerine önüne pastırma attı. Bir süre çevresini gözetleyen tilki, atılan yiyeceği afiyetle yedi. O anları Nejdet Öcal, cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre sonra tilki, yemeğini bitirip ormanlık alana giderek izini kaybettirdi. Bir insanı 100 metreden gören tilkinin normalde kaçması gerektiğini belirten Öcal, "Balkonda eşimle oturuyorduk önce köpek zannettim. Biraz dikkatli bakınca tilki olduğunu fark ettik bir süre bekledik tilki kaçmayınca pastırma ardından peynir verdik. Bir güzel ikramlarımızı yedikten sonra bahçeden çıkıp ormanlık alana gitti" dedi.