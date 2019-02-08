Son Dakika Haberleri: Muğla Köpeklerden Kaçarken Tır'ın Çarptığı İnşaat İşçisi Yaşamını Yitirdi

Muğla Köpeklerden Kaçarken Tır'ın Çarptığı İnşaat İşçisi Yaşamını Yitirdi

43 dakika önce

Köpeklerden kaçarken TIR'ın çarptığı inşaat işçisi yaşamını yitirdiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çimento TIR'ı, köpeklerin saldırısından kaçmak isterken yola fırlayan 25 yaşındaki inşaat işçisi Onur Sağır'a çarptı.

Köpeklerden kaçarken TIR'ın çarptığı inşaat işçisi yaşamını yitirdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çimento TIR'ı, köpeklerin saldırısından kaçmak isterken yola fırlayan 25 yaşındaki inşaat işçisi Onur Sağır'a çarptı. Sağır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bugün saat 07.00 sıralarında, Bodrum- Milas Karayolu Kumköy Kavşağı'nda, B.S.'nin kullandığı 48 LF 624 plakalı çimento TIR'ı inşaat işçisi Onur Sağır ile bir sokak köpeğine çarptı. Yaralanan inşaat işçisi Sağır, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan köpek ise acı içinde kaçarak, gözden kayboldu.

Antalya'dan bölgedeki bir inşaatta çalışmak için geldiği belirlenen Sağır'ın valizi de yol kenarında bulundu. Kazanın Sağır'ın kendisine saldıran sokak köpeklerinden kaçmak isterken aniden yola fırlaması üzerine meydana geldiği belirlendi. Polis, TIR şoförü B.S.'nin ifadesine başvururken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:30 Kaynak: DHA

Bodrum, İşçi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatma Girik Yeniden Hastaneye Kaldırıldı Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 Kişiyi İşe Alacak

Kış Ortasında Tişörtle Gezen Vatandaşın Hastalığına Tanı Konulamıyor Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:13:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Köpeklerden Kaçarken Tır'ın Çarptığı İnşaat İşçisi Yaşamını Yitirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]