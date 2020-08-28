MUĞLA Koruma altındaki Küdür'deki çevre kirliliğe tepki - Son Dakika

Koruma altındaki Küdür'deki çevre kirliliğe tepki

BODRUM'da bulunan Yalıkavak'taki arıtma tesisinin yetersiz olmasından dolayı atık suların arıtılmadan denize bırakıldığı ortaya çıkarken, çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'kesin korunacak alan' ilan edilen ve Akdeniz foklarının da yuvalarının bulunduğu Yalıkavak Küdür Yarımadası'nda bulunan arıtma tesisinin denizde kirliliğe yol açtığı ortaya çıktı. Tesisin yetersiz kalmasından dolayı atık suların arıtılmadan denize akıp çevre kirliliğine neden olduğu da görüntülendi. Meydana gelen çevre kirliliği vatandaşların da tepkisini topladı.

Bölgede yaşayan Rasim Uzunoğlu, 22 yıldır Yalıkavak'ta yaşıyorum. Arıtma tesisinin atık suları arka tarafta fok balıklarının yaşadığı bölgeye akıyor. Ne yazık ki 2, 3 yıldır foklar buraya gelemiyor. Gelememelerinin sebebi bu balıklar atık suda yaşayamıyorlar. Birkaç tanesi de öldü, hastalanan da oldu. Biz bunu defalarca Bodrum Belediyesi'ne, Bodrum Kaymakamlığı'na gittik ancak çözüm bulamadık. Bilindiği üzere bu bölge Cumhurbaşkanımız tarafından koruma altına alındı. Ne yazık ki görüyorsunuz vidanjörlerin biri gidiyor biri geliyor. Bu bölgeye sahip çıkılmasını istiyoruz dedi.

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Fokların kirlilikten çok etkilendiğini belirten Münir Hakkı İyigün, 32 yıldır burada oturduğunu ifade ederek, Bir vatandaş olarak burayı özel bölge olarak ilan eden Cumhurbaşkanımızdan buraya el atmasını istiyoruz. Buraları koruma altına aldık ama foseptik ve pisliklerden dolayı burası zor durumda. burayı korumamız lazım. Foklar, adanın arka tarafında yaşıyor. Günlük olarak sabah saatlerinde buraya geliyorlar ancak son zamanlarda çok sağlıksız görünüyorlar diye konuştu.

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Bodrum AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen, Bu görüntülere yıllardır içimiz kan ağlayarak şahit oluyoruz. İnanın gözyaşlarımı tutamıyorum. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bu rezilliğe, bu vurdum duymazlığa derhal son vermeli. Yapamıyorlarsa bıraksınlar AK Parti olarak biz yapalım. Denizimizi, doğamızı böyle katletmek hangi vicdana sığar Bu işin sorumlusu kimse derhal göreve çağırıyorum. Bizlerde her an takipçisi olacağız diye konuştu.

Yalıkavak Muhtarı Hasan Daskıran da çevre kirliliğine tepki gösterdi.