Muğla kos'a gidişleri engellenen göçmenler yunan sahil güvenliği havaya ateş açtı - Son Dakika
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Muğla kos'a gidişleri engellenen göçmenler yunan sahil güvenliği havaya ateş açtı

7 saat önce

Kos'a gidişleri engellenen göçmenler: Yunan sahil güvenliği havaya ateş açtıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin içinde bulunduğu 2 lastik bot Yunan sahil güvenlik ekiplerince engellendi.

Kos'a gidişleri engellenen göçmenler: Yunan sahil güvenliği havaya ateş açtı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalışan göçmenlerin içinde bulunduğu 2 lastik bot Yunan sahil güvenlik ekiplerince engellendi. Havaya uyarı ateş açılması nedeniyle, 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 yıl önce cansız bedeninin bulunduğu sahile geri dönen göçmenlerin yaşadıkları korku yüzüne yansıdı.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili'nden, bugün saat 04.00 sıralarında, 2 lastik botla denize açılan Suriye, Afganistan, Somali, Pakistan, Filistin ve Iran uyruklu yaklaşık 14 göçmen, Yunan kara sularına girdiklerinde Yunan sahil güvenlik ekiplerinin engellemesiyle karşılaştı. Yunanlı askerler havaya ateş uyarı ateşe açarak, çocuk ve kadınların da bulunduğu botların Kos Adası'nı geçişini engelledi.

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından botun batma ihtimaline karşı düzensiz göçmenler, 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 önce yıl cansız bedeninin bulunduğu Fener Burnu Sahili'ne döndü. Korku ve panik haliyle kıyıya çıkan göçmenler, lastik bot, sırt çantası ve ayakkabılarını sahilde bırakmaları dikkat çekti.

İsminin 'Bilal' olduğunu söyleyen Suriyeli göçmen, "Kos'a ulaşmamıza 1 kilometre kalmıştı. Yunan sahil güvenliği botumuzun önüne gelip, 'Geri dönün' diyerek uyardı. Birkaç kez daha uyardıktan sonra havaya ateş açıldı. Arkadaşlarım korkudan elleri havada bekledi. Tekneleri ile denizde dalga oluşturdular. Hepimiz suya düşüp ölecektik. Allah, Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Türk bayrağı daima dalgalansın" dedi.

Muğla kos'a gidişleri engellenen göçmenler yunan sahil güvenliği havaya ateş açtı

Kos Adası, Kos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:03 Kaynak: DHA
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