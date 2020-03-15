MUĞLA Kos adasında mahsur kalan Türkler Bodrum'a döndü - Son Dakika

Kos adasında mahsur kalan Türkler Bodrum'a döndü

YUNANİSTAN'ın İstanköy (Kos) Adası'nda mahsur kalan 14 Türk ve 1 Kolombiya vatandaşı bugün yapılan özel bir feribot seferi ile Bodrum'a getirildi.

Türkiye'nin koronavirüs (kovid-19) salgını görülen ülkeler için aldığı önlemler kapsamında, geçen cuma günü yapılması gereken Kos- Bodrum feribot seferleri alınan tavsiye kararına uyularak yapılmadı. Feribot seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Bodrum'da 35 Yunan vatandaşı, Kos'ta da bulunan 14 Türk ve 1 Kolombiya uyruklu vatandaş mahsur kaldı. Sabah saatlerinde özel sefer yapan 'Fahri Kaptan 3' isimli feribot, 35 Yunan yolcu ile birlikte Bodrum'dan Kos adasına hareket etti. Yunan yolcuları Kos adasına bırakan feribot 14 Türk yolcu ve 1 Kolombiya uyruklu yolcuyu alarak Bodrum'a döndü. Feribottan tek tek indirilen yolcular Bodrum Gümrük Kapısı'nda sağlık kontrolünden geçirildi. Termal kameralarla kontrol edilen yolcular gerekli tedbirler alındıktan sonra gümrükten çıkış yaptı. Bodrum Gümrük Kapısı'nda geniş güvenlik önlemleri alınırken, feribot gelmeden önce ve yolcuların gümrük sahasından ayrılmasının ardından dezenfekte işlemi yapıldı.

YUNAN ADALARI'NA YAPILAN SEFERLER DURDURULDU

Bodrum Feribot İşletmeleri Genel Müdürü Metin Önder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunlerı söyledi:

"Resmi olarak Bodrum'dan Yunanistan'a yapılan seferlerde kısıtlama ve iptal söz konusu değil. Biz insiyatif kullanarak dünyadaki yayılımı da göz önüne alarak seferleri durdurma kararı aldık. Fakat Bodrum'da ve karşı tarafta mahsur kalan yolcular vardı. Buradan oraya ve oradan buraya yolcuları getirmek için özel bir sefer düzenledik. Bugün saat 13.00 civarında burdan 35 yolcu ile hareket ettik. O yolcuları karşı tarafa bıraktık. Aynı şekilde saat 14: 00 civarı 15 vatandaşımızı alıp geri getirdik. Bugün itibarıyla seferler durmuş vaziyette. Bundan sonra ucu açık bir şekilde seferlerin ne zaman yapılacağını bilemiyoruz. Resmi olarak gerekli mercilerimiz alınacak kararları, tedbirleri, uygulamaları tarafımıza ulaştıracaklardır ve bizde buna göre hareket edeceğiz" dedi.

Kos'dan dönen Ahmet Baykal, "Feribottan teker teker indirildik. Önce termal kameradan, ardından sağlık kontrolünden geçtik. Kos'da restoranlar, kafeler ve birçok işletme kapalı. Biz orada seferler iptal edilince 2 tam gün ve yarım gün kaldık" dedi.

Yolcu Mert Elbirliler ise Kos'da şüpheli bir vaka olduğunu ve bunun üzerine her yeri kapattıklarını ifade etti. Sağlık kontrollerinin olması gerektiği gibi olduğunu söyleyen Elbirliler, sağlık ekiplerinin 14 gün boyunca kimseyle görüşmeyin uyarısında bulunduklarını belirtti.