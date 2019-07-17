MUĞLA Köyceğiz'de orman yangını
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Köyceğiz'de orman yangınıMUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köyceğiz Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:25 Kaynak: DHA
'de orman yangını
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Köyceğiz ilçesinin Döğüşbelen Mahallesi'ndeki Balıklı mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 15.23'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla
Orman Bölge Müdürlüğü'ne 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri söndürme çalışmalarına başladı. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi. Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.
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