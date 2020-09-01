MUĞLA Kraliyet ailesinin dev yatı 'Al Lusail' Bodrum'a geldi - Son Dakika

Kraliyet ailesinin dev yatı 'Al Lusail' Bodrum'a geldi

KATAR Emiri Tamim bin Hamad al-Thani'nin 300 milyon dolar değerindeki süper lüks yatı 'Al Lusail', Muğla'nın Bodrum ilçesine demir attı.

Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani'nin yüzen sarayı 'Al Lusail', Bodrum'a demir attı. Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen yat, ihtişamıyla dikkatleri üzerine topladı. Yatın içerisinde emirin olup olmadığı bilinmezken, yat personelinin hummalı bir çalışma içerisinde olduğu görüldü. 28 Ağustos'ta yine Katar kraliyet ailesine ait olduğu bildirilen 'Katara' isimli süper yat da, Bodrum'a demirlemişti. Katara önceki gün gemi yanaşma iskelesinden ayrılarak Bodrum açıklarında alargada demirledi. Güverteleri tik ağacından, çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip, yapımı 2017'de tamamlanan 'Al Lusail' adlı yatta, 36 misafir kalabiliyor. Helikopter pisti de bulunan yatta asansör, spor ve sinema salonu ile yüzme havuzu bulunuyor.