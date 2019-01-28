Son Dakika Haberleri: Muğla Krizin Yıldönümünde Kardak'ta Sakinlik Hakim

Muğla Krizin Yıldönümünde Kardak'ta Sakinlik Hakim

18 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesine 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'nda 1996 yılında yaşanan krizin yıldönümünde, Türk savaş gemileri ile Sahil Güvenlik botları bölgede nöbet tutmaya başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'nda 1996 yılında yaşanan krizin yıldönümünde, Türk savaş gemileri ile Sahil Güvenlik botları bölgede nöbet tutmaya başladı. Komşu Yunanistan ile öğle saatlerine kadar geçen zamanda herhangi bir sorun yaşanmadığı görüldü.

Gümüşlük Mahallesi açıklarında 1996 yılında bir kuru yük gemisinin karaya oturmasıyla Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizinin 23'ncü yıldönümünde, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 firkateyn ve 1 Sahil Güvenlik botunun Kardak Kayalıkları civarına geldiği görüldü. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri ise bölgede görülmedi. Deniz Kuvvetlerine bağlı firkateynlerden biri Çatal Ada yanında beklerken, diğeri Çavuş Adası yanında nöbete başladı. Sahil Güvenlik botunun ise Kardak kayalıkları çevresinde devriye görevi yaptığı görüldü.

Öte yandan Türk ve Yunan balıkçıların, kendi karasularında avlandığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:34 Kaynak: DHA

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