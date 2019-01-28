Muğla Krizin Yıldönümünde Kardak'ta Sakinlik Hakim
18 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesine 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'nda 1996 yılında yaşanan krizin yıldönümünde, Türk savaş gemileri ile Sahil Güvenlik botları bölgede nöbet tutmaya başladı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesine 3.5 mil mesafedeki Kardak
Kayalıkları'nda 1996 yılında yaşanan krizin yıldönümünde, Türk savaş gemileri ile Sahil Güvenlik botları bölgede nöbet tutmaya başladı. Komşu Yunanistan
ile öğle saatlerine kadar geçen zamanda herhangi bir sorun yaşanmadığı görüldü. Gümüşlük Mahallesi
açıklarında 1996 yılında bir kuru yük gemisinin karaya oturmasıyla Türkiye
ve Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizinin 23'ncü yıldönümünde, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
'na ait 2 firkateyn ve 1 Sahil Güvenlik botunun Kardak Kayalıkları civarına geldiği görüldü. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri ise bölgede görülmedi. Deniz Kuvvetlerine bağlı firkateynlerden biri Çatal Ada yanında beklerken, diğeri Çavuş Adası yanında nöbete başladı. Sahil Güvenlik botunun ise Kardak kayalıkları çevresinde devriye görevi yaptığı görüldü.
Öte yandan Türk ve Yunan balıkçıların, kendi karasularında avlandığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:34 Kaynak: DHA
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