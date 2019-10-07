Muğla 'küçük çin' denilen ula'da iki noktaya bisiklet tamir istasyonu kuruldu

'Küçük Çin' denilen Ula'da iki noktaya bisiklet tamir istasyonu kuruldu

Genç ve yaşlı her kesimin bisiklete binmesi nedeniyle 'Küçük Çin' olarak anılan Muğla'nın Ula ilçesinde, belediye tarafından 2 noktaya 'Bisiklet tamir istasyonu' kuruldu. İstasyona bisikletlerini getiren vatandaşlar, ücretsiz olarak tekerleklerinin havasının şişiriyor, arızalarını gideriyor.

Muğla'nın 25 nüfuslu ilçesi Ula'da, 7'den 70'e herkes bisiklete biniyor. İlk olarak 1930'lu yılların sonunda kullanılmaya başlayan bisiklet, daha sonra halkın yaşam tarzı haline geldi. İlk zamanlar bir yumurta karşılığında 3 dakikalığına kiraya verilerek deneyimlenen bisikleti şimdilerde çocuklar okula, ev kadınları ise pazara giderken kullanıyor. 2 yaşından 90 yaşına kadar herkesin günlük hayatının bir parçası haline gelen bisiklet, kenti diğer yerleşim yerlerinden ayırıyor. İlçenin düz arazi üzerine kurulması bisiklet kullanımı için avantaj sağlarken, sağlık açısından da faydalı oluyor. Kent halkı, herkesi daha sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanmaya davet ediyor. Son yapılan yerel seçimde AK Parti'den Ula Belediye Başkanlığı görevini kazanan İsmail Akkaya, halkın bisikletlerini ücretsiz olarak kendilerinin tamir edebilmesi için 2 noktaya bisiklet tamir istasyonu kurdurdu. İlçe sakinleri ise üzerinde tamir seti ve pompa bulunan istasyondan ücretsiz yararlanmanın mutluluğunu yaşıyor. Başkan Akkaya, Ula, coğrafi konumu düz bir arazidedir. Lastiği patlayan veya bisikletle ilgili herhangi bir sorunu olanlar için iki ayrı yere tamir istasyonu koyduk. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldık. Daha fazla yere koymayı düşünüyoruz. Ula'da olması gereken bir uygulama. Umarım, diğer belediyelere de örnek olur. İlçemizde yaşlısı genci bisiklete biner. 25 bin nüfusumuz var. 24 bine yakın kişi bisiklet kullanıyor dedi.

Ula'da yaşayan Yusuf Aydınlıoğlu (65) da Hizmet çok güzel. İstasyonun her köşede olmasını isteriz. Bisiklet bizim olmazsa olmazımızdır. Her evde hemen hemen 3 bisiklet var diye konuştu.