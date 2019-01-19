Muğla Küçük Yelkencilerden Gece Çalışması

Küçük yelkencilerden gece çalışmasıMuğla'nın Bodrum ilçesinde küçük yelkenciler, gece optimist tekneyle seyir yapmanın keyfini yaşadı.

Küçük yelkencilerden gece çalışması



Muğla'nın Bodrum ilçesinde küçük yelkenciler, gece optimist tekneyle seyir yapmanın keyfini yaşadı.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin 8-15 yaş arasındaki optimist takımının sporcuları, ilk kez gece çalışma yaptı. İçmeler Mevkii'nde bulunan yelken şubesinden denize açılan 15 sporcu, 3 optimist tekneye sırayla binerek, deniz ortasına atılan ışıklı şamandıralar arasında yarıştı. Optimistlere takılan renkli fosforlu ışıklar ise farklı bir görüntü oluşturdu.



Yaklaşık 3 saat süren etkinlikle ilgili konuşan kulüp antrenörlerinden Harun Çelik, Bizler de ilk defa gece yelken yaptık. Haftaya yarışımız var. Yarış öncesi çocuklarımızın biraz eğlenmesi, biraz daha motive olması amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik dedi. Küçük sporculardan Ahmet Efe Çanakçı, Gece yelken yapmak çok güzeldi. Benim için de eğlenceli oldu derken, Atlas Fişek de çok kutlu olduğunu söyledi.



Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 21-26 Ocak arasında Bodrum'un Turgutreis Mahallesinde düzenlenecek Kış Kupası öncesi Bodrumsporlu küçük yelkenciler, hayatlarında ilk kez gece yelken yapmanın keyfiyle yarışlara farklı şekilde hazırlanmış oldu.

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