Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Bingöl'den Marmaris'e ziyaret
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Geçtiğimiz Temmuz ayında göreve başlayan Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:01 Kaynak: İHA
Geçtiğimiz Temmuz ayında göreve başlayan Muğla
Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris
Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin
'i ziyaret etti.
Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin'i ziyaret etti. Uzun yıllar Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü görevini yürüten Zekeriya Bingöl, geçtiğimiz Temmuz ayında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanmıştı. Bingöl atanmadan sonra Marmaris'e ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Armutalan
Mahallesi'nde bulunan TÜRSAB ofisinde gerçekleşen ziyarete TÜRSAB Marmaris Başkanı Suat Esin ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, bölge turizmi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - MUĞLA
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