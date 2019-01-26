Muğla Kümesteki 45 Tavuğu Telef Oldu

Kümesteki 45 tavuğu telef oldu Muğla
'nın Datça
ilçesindeki bir kümeste bulunan tavuklardan 45'i, hayvan saldırısı sonucu parçalanarak telef oldu. Tavukların sahibi 26 yaşındaki Meriç Bora
, sahipsiz köpeklerden şüphelendiğini belirterek, yetkililerden önlem alınması istedi. Rusya
Saratov Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Meriç Bora, 2 yıl önce, İskele Mahallesi Burgaz Antik Kenti yakınlarındaki, dededen kalma arazisinde kümeste tavuk yetiştiriciliğine başladı. 120 tavuğu bulunan Bora, dün (cuma) sabah hayvanlarını yemlemek istedi. Ancak gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Kümesin dışında 10'a yakın tavuğun parçalandığını gören Bora, kafesin içinde de 35'ini daha telef olmuş halde buldu. İç kısımdaki tel örgüyü aşamayan saldırgan hayvanların, buradaki 75 tavuğa ise zarar veremediği anlaşıldı. Olayın şokunu yaşayan Bora, yaptığı incelemede çevrede 3 köpeğin ayak izlerine rastladı. Bir dönümlük alanda, kümesin tel örgülerinin altını kazarak geçtiklerini tespit ettiği köpeklerin, daha sonra kafesin kapısını kırıp içeriye girdiklerini belirledi.
Kümeste hobi amaçlı tavuk yetiştiriciliği yaptığını belirten Bora, Saat 09.00 sıralarında kümese geldiğimde gözlerime inanamadım. Üç bölmeden oluşan kümesin, tel örgü ile çevreli bahçe kısmında 10 tavuk ölüsü vardı. İkinci bölüm olan kafeste ise 35 tavuk parçalanmıştı. Köpekler, en iç kısma ise girememişler dedi.
Kümesin yaklaşık 1 kilometre ötesinde boş bir otelin çevresinde, biri sonradan sokağa terk edilmiş üç başıboş köpeğin bulunduğunu belirten Bora, etrafa korku saçtıklarını ifade ederek, yetkililerden önlem alınması isteğinde bulundu.