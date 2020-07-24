MUĞLA Kumluk Plajı'nda deniz dibi pırıl pırıl oldu - Son Dakika

Kumluk Plajı'nda deniz dibi pırıl pırıl oldu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde çevreci denizciler su altı temizliği yaptı. Denizden çıkan çuvallar dolusu çöp görenleri hayrete düşürdü.

Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin desteğinde, Datça Amatör Denizciler ve Gemi Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, ilçe merkezindeki mavi bayraklı Kumluk Plajı'nda dip temizliği yapıldı. Limandan teknelerle denize açılan 20 denizci, 6 metrelik derinliğe tüpsüz dalışlar yaparak, deniz dibinden çuvallar dolusu çöp çıkardı. Su altından özellikle otomobil ve traktör lastiklerinin yanı sıra, batık tekne parçaları, şişe ve bardaklar, naylon poşetler, paslı su boruları ve hortumlar ile çöp kutusu, masa, sehpa, sandalye, kadın şemsiyesi gibi atıklar çıktı.

LİMANDA SERGİLENDİ

3 saat süren temizliğin ardında deniz dibindeki kirliliğinin boyutunu gözler önüne seren çöpler herkesin ibret alması umuduyla, bir süre limanda bekletilerek sergilendi. Atıklar görenleri hayrete düşürdü. Yaklaşık bir kamyon dolusu çöp, daha sonra Datça Belediyesi Temizlik İşleri

ekiplerine teslim edildi.

DENİZLER ÇÖP KUTUSU DEĞİL

Datça Amatör Denizciler ve Gemi Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Dağ etkinlik sonrası yaptığı açıklamada denizlerin adeta bir çöplük gibi kullanılmasına tepki gösterdi. Deniz dibindeki lastiklerin kendiliğinden yuvarlanıp denize düşmediklerine dikkat çeken Dağ, "Lütfen denizleri kirletmeyelim, denizlere sahip çıkalım? dedi. Etkinliğe katılan denizciler ise, "Denizlerde hayat vardır. Denizler çöp kutusu değildir" diye slogan attı.