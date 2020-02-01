Muğla kuyuya düşen koçu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Muğla kuyuya düşen koçu itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Kuyuya düşen koçu itfaiye ekipleri kurtardıMUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yaklaşık 20 metre derinlikteki kuyuya düşen koçu, itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kurtardı.

Kuyuya düşen koçu itfaiye ekipleri kurtardı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yaklaşık 20 metre derinlikteki kuyuya düşen koçu, itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kurtardı.

Yeşilbağcılar Mahallesi'nde yaşayan Önay Özmen, dün bahçede otlattığı koçunun içi kurumuş olan kuyuya düştüğünü fark etti. Özmen'in ihbarıyla olay yerine, Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 metrelik kuyuya düşen koçu, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtardı. Koç ardından sahibine teslim edildi.

Muğla kuyuya düşen koçu itfaiye ekipleri kurtardı

Yatağan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:32 Kaynak: DHA
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