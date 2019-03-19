Muğla Kuzugöbeği Mantarının Kilosu El Yakıyor

Muğla'nın Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca ilçelerinde, kuzugöbeği mantarı toplama mevsimi başlarken, kilosu 140 liradan satılıyor.

Muğla'nın Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca ilçelerinde, kuzugöbeği mantarı toplama mevsimi başlarken, kilosu 140 liradan satılıyor. Çin tıbbında şifa kaynağı bitkiler arasında yer alan, bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi amaçlı olarak kullanılan kuzugöbeği mantarı, Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca ilçelerinde, vatandaşların gelir kapısı oldu. Genellikle mart ayındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeği mantarını toplayan vatandaşlar, kilosunu 140 liradan satıyor. Bazıları ise geçmiş yıllarda kurusunun 700 ile 800 TL'ye varan fiyatlarla alıcı bulması nedeniyle hemen satmayıp, kurutmayı tercih ediyor.



Son yağmurlarla birlikte uyanan doğada kuzu göbeği mantarının çıkmasının vatandaşların dağlara ve ormanlık alanlara akın etmesine neden olduğunu belirten 52 yaşındaki Elif Tolga, Mart ayında başlayıp mayıs ayının sonuna kadar kuzugöbeği mantarını bol miktarda bu yörede bulmak mümkün. Topladığımız mantarları pazaryerlerinde satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Geçen yıllara göre miktarında çoğalma var. Bu yağmurların fazla yağmasından kaynaklanıyor dedi.



KUZUGÖBEĞİ MANTARI NEDİR



'Morchella' cinsine ait olan kuzu göbeği mantarı, ortalama 5- 15 santimetre boyunda ve kremden koyu kahverengiye kadar değişen renklere sahiptir. Bal peteğini andıran şapkasıyla kolayca diğer mantar türlerinden ayırt edilebilen kuzu göbeğinin üremesini sağlayan sporları, askus adı verilen bir kese içinde bulunuyor. Bu keseden atılan sporlar uygun sıcaklık ve nemde toprakta çimlenerek mantarı meydana getiriyor. Kuzu göbeği mantarının dünyada yaklaşık 30 türü biliniyor. Uzmanlar, kuzugöbeğinin gyromitra esculenta gibi zehirli türlerle (sahte kuzu göbeği mantarı) karıştırılma riski olduğundan, dikkatli olunması, çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olacağından çiğ olarak yenmemesi konusunda uyarıyor.

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Kuzugöbeği Mantarının Kilosu 140 Liradan Satılıyor

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