Muğla Lösemi Tedavisi Gören Mustafa Caner İçin Seferber Oldular

Lösemi tedavisi gören Mustafa Caner için seferber oldularMuğla'nın Bodrum ilçesinde, lösemi tedavisi gören ilkokul 4'ncü sınıf öğrencisi Mustafa Caner için okulunda, destek amaçlı kermes düzenlendi.

Lösemi tedavisi gören Mustafa Caner için seferber oldular



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, lösemi tedavisi gören ilkokul 4'ncü sınıf öğrencisi Mustafa Caner için okulunda, destek amaçlı kermes düzenlendi. Bodrumluların ilgi gösterdiği çok sayıda kişi katılırken, giyecekten yiyeceğe satılan her şeyden elde edilen gelirin, Caner'in ailesine teslim edileceği belirtildi.



Bitez Gülümser Danacı İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Mustafa Caner'e, bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Mustafa Caner, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Onkolojisi Bölümü'nde tedaviye alındı. Haberi öğrenen okul yönetimi, okul aile birliği ve veliler, Mustafa için seferber oldu. Sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ilk olarak Mustafa Caner'i okulda ziyaret edip, moral desteği verdi. Daha sonra Caner için maddi yardımda bulunmak amacıyla okul bahçesinde kermes düzenlendi. Yiyeceklerden giyeceklere pek çok ürün, kermeste satışa sunuldu. Kermes, beklenenin üzerinde ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, hazırlanan bağış kutusuna imkanları ölçüsünde para bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kermes, yaklaşık 5 saat sürerken, çok sayıda kişi katıldı.



Bitez Gülümser Danacı İlkokulu Müdürü Harun Güner, Öğrencimizi hastanede ziyaret ederek moral verdik. Daha sonra neler yapabiliriz düşüncesiyle, Kızılay'a kan bağışı için başvurduk. Ardından okulumuzda seminer düzenledik. Kan bağışı nedir Trombosit nedir İlik nakli nedir Bunlarla ilgili velilerimizi bilgilendirmek istedik. Daha sonra aileye maddi anlamda destek olmak için okul olarak böyle bir kermes düzenledik. Katılım çok güzel. Bodrum halkına teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek verdiler dedi.



Mustafa'nın öğretmeni Hilal Sezgin ise, öğrencisinin tekrar okula dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, Mustafa sosyal bir çocuktu. Başarılı bir öğrenciydi. Aynı zamanda halkoyunları ekibindeydi. Geçen sene Gastronomi Derneği'nin düzenlediği Minik Şefler Yarışması'na da katılmıştı. Aktif bir çocuktu. Tekrar aramıza dönmesini bekliyoruz. Döneceğini de biliyoruz. Bizler de elimizden geleni yapacağız diye konuştu.



Okul Aile Birliği Başkanı Tuna Duygu Keskin de, Parayı düşünmesinler, maddi yönden sıkıntıları olmasın diye kermes düzenledik. Çok da güzel geçti. Her şey güzel olacak. Daha sonra da kan bağışıyla ilgili süreç başlayacak. Yine bütün okulu organize edeceğiz. Tüm Bodrum'u çağıracağız. Destekleri bekliyoruz diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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