Son Dakika Haberleri: MUĞLA Madımak'ta ölenler, Marmaris'te anıldı
Son Dakika Güncel Haber

MUĞLA Madımak'ta ölenler, Marmaris'te anıldı

1 saat önce

Madımak'ta ölenler, Marmaris'te anıldıMuğla'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen grup, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenleri andı.

Madımak'ta ölenler, Marmaris'te anıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen grup, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenleri andı.
Pir Sultan Kültür Abdal Derneği öncülüğünde CHP İlçe yönetim kurulu üyeleri ve 20 ayrı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, dün saat 19.30 sıralarında, Madımak olaylarının 26'ncı yıl dönümü nedeniyle Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Topluluk adına basın açıklamasını Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şubesi Başkanı İlyas Toprak, yaptı. Yaşanan acıların hala tazeliğini koruduğundan bahseden Toprak, Madımak Oteli hala yanıyor ve dostlarımızın 'yardım edin' çığlıkları hala kulaklarımızda çınlıyor. Toplumun vicdanında kanayan bir yara olan Sivas katliamında yitirdiklerimizin anılarına sahip çıkmak amacıyla, bu gerçekle tam anlamıyla yüzleşildiğine emin olana kadar Sivas'ta, Madımak Oteli önünde dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Anmayı erken yapmamızın nedeni, buradaki dostlarımızla 2 Temmuz günü Sivas'ta olacak olmamız dedi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı anma açıklaması alkışlarla son buldu, grup sessizce dağıldı.
MUĞLA Madımak'ta ölenler, Marmaris'te anıldı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:26 Kaynak: DHA
sivas, madımak oteli, marmaris, madımak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası ilk açıklama Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti Kastamonu'da hortum paniği! Abdullah Gül, Saadet Partisi'nin İstanbul'daki D-8 toplantısına katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 15:09:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUĞLA Madımak'ta ölenler, Marmaris'te anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]