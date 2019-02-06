Son Dakika Haberleri: Muğla Mahsur Kalan İki Köpeği İtfaiye Kurtardı

Muğla Mahsur Kalan İki Köpeği İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Mahsur kalan iki köpeği itfaiye kurtardıMUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, deredeki adacıkta mahsur kalan iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Muğla Mahsur Kalan İki Köpeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Mahsur kalan iki köpeği itfaiye kurtardı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, deredeki adacıkta mahsur kalan iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yatağan ilçesine bağlı Bağyaka Mahallesi Eski Değirmen Mevkii'nde bulunan deredeki adacıkta iki köpeğinin mahsur kaldığını gören Nedim Yörük, durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık operasyonla köpekleri mahsur kaldıkları adacıktan kurtararak sahibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:10 Kaynak: DHA

Yatağan, İtfaiye, Güncel
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