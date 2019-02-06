Muğla Mahsur Kalan İki Köpeği İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Mahsur kalan iki köpeği itfaiye kurtardıMUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, deredeki adacıkta mahsur kalan iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Mahsur kalan iki köpeği itfaiye kurtardı
MUĞLA'nın Yatağan
ilçesinde, deredeki adacıkta mahsur kalan iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Yatağan ilçesine bağlı Bağyaka Mahallesi Eski Değirmen Mevkii'nde bulunan deredeki adacıkta iki köpeğinin mahsur kaldığını gören Nedim Yörük, durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık operasyonla köpekleri mahsur kaldıkları adacıktan kurtararak sahibine teslim etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:10 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesinde Koku Paniği! Çevredekiler Hemen Uzaklaştırıldı
Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı
Kartal'da Çöken Binanın Enkazından 5 Saat Sonra Böyle Kurtarıldı
Kartal'da Çöken Binanın Karşı Apartmanında Oturan Kadın, Yaşanan Faciayı Gözyaşları İçinde Anlattı