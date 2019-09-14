Muğla-maket cep telefonlarıyla 40 bin liralık dolandırıcılık

Maket cep telefonlarıyla 40 bin liralık dolandırıcılık

Muğla'da, ellerindeki maket telefonları gerçek olduğunu söyleyerek sattıkları işçi emeklisi M.K.'yı (74) 40 bin lira dolandırdığı öne sürülen 3 zanlı, gözaltına alındı. Adliye sevk edilen zanlılar, serbest bırakıldı.

Geçen perşembe günü emniyete giden işçi emeklisi M.K., gerçek değerinin 140 bin lira olduğu söylenerek kendisine 40 bin lira karşılığında satılan cep telefonlarının maket olduğunu sonradan farkettiğini, dolandırıldığını belirterek, şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini izledi. Polis ekipleri, 3 erkek şüphelinin kimliğinin A.O., H.H. ve M.K. olduğunu belirledi. İstanbul'dan kiraladıkları araçla Muğla'ya geldikleri öğrenilen şüphelilerin, Aydın'ın Didim ilçesinde bulundukları belirlendi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kiraladıkları villada gözaltına alınan 3 şüpheli, Muğla il merkezine getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün (cuma) adliye sevk edilen 3 sanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin İstanbul ve Kocaeli'nde de dolandırıcılık olaylarına karıştıkları öne sürüldü. Öte yandan zanlılarda ele geçirilen 40 bin liranın, M.K.'ye teslim edildiği öğrenildi.