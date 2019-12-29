Muğla mantar toplamaya gittiği ormanda cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla mantar toplamaya gittiği ormanda cesedi bulundu - Son Dakika

Muğla mantar toplamaya gittiği ormanda cesedi bulundu

6 saat önce

Mantar toplamaya gittiği ormanda cesedi bulunduMuğla'nın Seydikemer ilçesinde, bir mantar türü olan 'çıntar' toplamak için girdiği ormanda kaybolan Muharrem Muslu'nun (61) bir gün sonra cesedi bulundu.

Mantar toplamaya gittiği ormanda cesedi bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, bir mantar türü olan 'çıntar' toplamak için girdiği ormanda kaybolan Muharrem Muslu'nun (61) bir gün sonra cesedi bulundu.

Zorlar Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Muslu, dün (cumartesi) sabah saatlerinde çıntar toplamak için Oyuk mevkisindeki ormanlık araziye gitti. Akşam eve dönmeyen Muslu için bugün sabah saatlerinde arama çalışması başlatıldı. Yakınları ile birlikte Muğla Afet Acil Durum Müdürlüğü, jandarma, polis ve mahalle sakinlerinin katıldığı arama çalışması sonucu saat 11.00 sıralarında Muslu'nun cesedine ulaşıldı. Cesedin bulunmasının ardından olay yeri jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridine alınırken aramaya katılan Muslu'nun yakınları ve mahalle sakinleri de bölgede toplandı. Ekiplerin delil toplama çalışmasının ardından Muslu'nun cesedi, cenaze aracına alındı. Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürülen Muslu'nun cesedi daha sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Arama çalışmasına katılan mahalle sakinlerinden Osman Ece, Muslu'nun dün (cumartesi) evine dönmemesi üzerine bugün sabah saatlerinde aramaya çıktıklarını söyledi. Muslu'nun motosikletini olay yerine 500 metre mesafede bulduklarını kaydeden Ece, Daha sonra ormanlık alana girdik. Amcamızı burada yerde yatarken bulduk. Hayatını kaybettiği tespit edildi. Kalp krizi ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak inceleme devam ediyor. Yakınlarının başı sağ olsun dedi.

Muğla mantar toplamaya gittiği ormanda cesedi bulundu

Seydikemer, Muğla, Muslu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 03:32 Kaynak: DHA
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