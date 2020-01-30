Muğla marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Muğla marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

13 dakika önce

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde depremMUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de depremler devam ediyor. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bugün saat 14.21'de, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi verilerine göre 5.5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin, Marmaris'e 162.5 kilometre mesafede, 12.11 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Deprem, Marmaris ve çevresinden hissedilmedi.

Muğla'da bir hastanede garson olarak çalışan 52 yaşındaki Hayati Kevek, "Akdeniz açıklarında depremler oluyor. Ancak, denizde olduğu için biz çok fazla hissetmiyoruz" dedi. Emekli işçi 54 yaşındaki Ercan Bulut da "Evde, dışarda oturduğum mekanlarda da genelde Akdeniz'de olan depremleri hissetmedim" diye konuştu.

Marmaris'te tur acentesi işletmecisi Cemal Demir, "Televizyonlarda Akdeniz'de, Marmaris açıklarında deprem oldu haberi veriliyor. Ancak, biz bir şey hissetmedik. Bir haftadır böyle sarsıntılar oluyor ama burada hissedilmiyor" dedi.

Hakan Kanderen de depremi hissetmediğini belirtip, "Depremin merkez üssü Marmaris'e uzak. O nedenle hissedilmediğini düşünüyorum. Belki Yunanistan'dan hissedilmiştir" dedi.

Muğla marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem

Marmaris, Akdeniz, Deprem, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Akdeniz'de Marmaris açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem
İzmir için korkutan uyarı Berna Laçin, deprem paylaşımı sonrası iş anlaşmasının feshedildiğini yalanladı Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan 6 bin kişilik gemide 30 Türk var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 15:52:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]