Muğla Marmaris Belediye Meclisi, Kültür Merkezi'nde Halkın Katılımıyla Yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi'ndeki yerel seçimlerden Millet İttifakı'ndan Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Oktay, nisan ayı Belediye Meclis Toplantısı'nı Kültür Merkezi'nde halkın katılımıyla gerçekleştirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi'ndeki yerel seçimlerden Millet İttifakı'ndan Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Oktay, nisan ayı Belediye Meclis Toplantısı'nı Kültür Merkezi'nde halkın katılımıyla gerçekleştirdi.



Marmaris'te 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi'nde, 69 bin 515 seçmenden 56 bin 151'i toplam 212 sandıkta oy kullandı. 54 bin 751 oy geçerli sayıldı. Oyların 24 bin 464'ünü alan CHP'li Mehmet Oktay belediye başkanı seçildi. Geçen hafta perşembe günü İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Oktay'ın ilk icraatı belediye binası girişindeki dedektörleri kaldırmak, 3'üncü kattaki makam kısmında bulunan sekreterlik, özel kalem de dahil kapılarını sonuna kadar açtırmak oldu. Oktay, Marmaris Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı Armutalan Mahallesi'nde bulunan Kültür Merkezi'nde yaptı. 800 kişilik Tarık Akan Sahnesi'nde yapılan toplantıya halktan yoğun katılım oldu. Toplantıya Oktay başkanlığında yeni oluşan Belediye Meclisi'nin CHP'li 18, AK Partili 8 ve DSP'li 2 üyesi katıldı. Meclisin açılış konuşmasını yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, şöyle dedi:



"Marmaris tarihinde ilk defa halkın geniş katımlıyla bir meclis toplantısı gerçekleştiriyoruz. İlçe tarihimizde, son 30 yılda iki belediye başkanı oldu. Rahmetli İsmet Karadinç ve eski Başkan Ali Acar. Rahmetli İsmet Karadinç'in anıyor ve mekanı cennet olmasını diliyorum. İki başkanın da hizmetleri göz ardı edilemez, kendilerine teşekkür ediyorum. Seçim döneminde istemeden kırdığım siyasi rakiplerim ve kişiler var ise kamuoyu önünde özürlerimi diliyorum. Burada halkın katılımıyla, halkın gözleri önünde belediye ile ilgili her türlü kararı tartışıyor, konuşuyor ve karara bağlıyoruz. Bundan sonra tüm meclis toplantılarımız halkın geniş katılımıyla yapacağız. Toplantı sonunda vatandaşımızın soru ve dileklerini dinleyeceğiz. Bundan daha güzel şeffaflık olmaz."



Açılış konuşması ardından meclisin 7 maddelik gündem maddeleri okundu. Görüşülen gündem maddelerinden ilki başkanlık divanının oluşturulmasıydı. Yapılan gizli oylamada oy çokluğu ile Belediye Meclisi'nin birinci Başkanvekili CHP'li Ethem Sayar, ikinci Başkanvekili CHP'li Asım Geniş seçildi. Toplantı 7 Mayıs Salı günü saat 15.00'de yine aynı Kültür Merkezi'nde toplanılmak üzere sona erdi.

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