MUĞLA Marmaris caddelerine 'Evinde kal' pankartları asıldı - Son Dakika

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MUĞLA Marmaris caddelerine 'Evinde kal' pankartları asıldı
6 saat önce
MUĞLA Marmaris caddelerine 'Evinde kal' pankartları asıldı.
MUĞLA Marmaris caddelerine 'Evinde kal' pankartları asıldı
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:07 Kaynak: DHA
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