Muğla Marmaris'de Bu Yılın Bal Rekoltesi 80 Bin Ton Olacak

Türkiye'de çam balı üretiminin yüzde 50'sinin gerçekleştirildiği Marmaris'te hem üretim hem de satış yapan Ceyhun Gökmen, 300 binden fazla kovandan rekoltenin 80 bin ton civarında olacağını söyledi.

Türkiye'de çam balı üretiminin yüzde 50'sinin gerçekleştirildiği Marmaris'te hem üretim hem de satış yapan Ceyhun Gökmen, 300 binden fazla kovandan rekoltenin 80 bin ton civarında olacağını söyledi. 850 gramlık kavanoz içerisindeki çam balının fiyatının 50 TL'den az olmaması gerektiğine dikkat çeken Gökmen, tüketicilerin balın kalitesini etiketin üzerinde üreten firmaya ait koddan ve balın donabileceğine dair uyarıdan anlayabileceklerini söyledi. Gökmen, Bal donuyorsa ham baldır, kötü bal değildir. Etiketteki firma kodu da bakanlık denetiminden geçtiğini gösterir dedi.



Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olmasının yanı sıra doğal güzellikleri ve çam ormanları ile bilinen Marmaris'te balıyla da haklı bir üne sahip. Ülkedeki çam balı üretiminin yarısının elde edildiği Marmaris'te üreticiler, yaz aylarının yaklaşmasıyla heyecanlı bir bekleyişte. Kovanlardan toplayacakları balların hasadını yapacak olan üreticiler daha sonra emeklerini satışla paraya dönüştürecek.



İlçenin önemli bal üreticilerinden Ceyhun Gökmen, 2017 yılında düşük bal üretiminin fiyatlarda yükselişe neden olduğunu hatırlatarak, 2018 yılının üretiminin iyi olduğunu 2019 yılı için rekolte beklentisinin 80 bin ton civarında olacağını belirterek, şöyle dedi



Buna ilave olarak yine kekik, narenciye ve püren balı üretimleri olacak. Onların da üretimi çam balına göre az olsa da rekoltesinin yine iyi olmasını bekliyoruz. Marmaris bölgesinde üretilen balın önemli bir bölümü ihracata gidiyor. Bizim bölgemizde üretilen balın büyük kısmı artık ihraç ediliyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri önemli müşterilerimizdi. Kanada ve ABD'den de önemli müşterilerimiz var. Ancak son yıllarda Arap ülkeleri de bizim baldan almaya başladı. Dolayısıyla da iç piyasada fiyatlarda yükselme oldu. Buna rağmen iç piyasada da çam balımıza talep arttı. İnsanlarımız balımızı arar oldu, bunun sonrasında da satışlarımız arttı.



'KALİTELİ BAL, DAHA ÇOK PARAYI HAKEDİYOR'



Çam balının fiyatının 850 gramlık kavanozlar içerisindeki fiyatının 50 TL'den aşağı olmaması gerektiğini de anlatan Ceyhun Gökmen, testlerde etken madde çıktığında balı üreticiye iade ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi



Bu fiyattan aşağı olması üretici için iyi değil. Kaliteli ve gerçek balın maliyetini tam karşılamıyor. Rekabetçi ortamdan dolayı üretim maliyetine yakın fiyattan satılmaya çalışılıyor. Bu nedenle üreticiyi ihracata yönlendiriyoruz. Çünkü olumlu doğru bal, kaliteli bal daha çok parayı hak ediyor. Bal üreticiden toplandıktan sonra kalitesinin saptanması için testler yapılıyor. Kalite yönünden iç ve dış piyasaya satılanlar arasında fark yok. Çünkü hemen hepsi bizim analizlerimizden geçiyor. Çam balı çeşitlerinden numuneler alıyoruz. Bunlar analize gidiyor. Bu analizlerde balın içinde tarım ilacı, antibiyotik ve asitler var mı bakıyoruz. Yine kimyasal ilaçların kullanıldığı zamanlar oluyor, arıların şekerle beslemesi yapılıyor. Bu şekerin bala yansıyıp yansımadığına da bakıyoruz. Bu analizden sonra bütün balların hepsi bir arada toplanıyor ve ikinci analizden geçiyor. Burada da aynı şeylere tekrar bakılıyor. Eğer saydığımız şekildeki etken madde çıktığı zaman bal üreticiye iade ediliyor. Bu tür ballar, kalite altı sınıfında sayılıp satışı yapılmalı.



ETİKETTE ŞİRKETE AİT TAKİP NUMARASINA MUTLAKA BAKILSIN



Üretici Ceyhun Gökmen, balın kalitesini anlayabilmek için tüketiciye şu önemli bilgileri verdi



Bir ürünün üzerinde etiket varsa bakanlık tarafından onaylandığına mutlaka bakılmalı. Ayrıca etiket üzerinde üretim yapan şirkete ait takip numarası vardır. Buradaki işletme kayıt numarası olan firmaların, tarım ve orman il müdürlüklerinin denetiminden geçtiğini gösterir. Balı süpermarketlerden almak yerine ham bal satan yerlerdeki ısıl işleme tutulmayan balları tercih edin. Üzerinde işletme kayıt numarası olan etikette balın donabileceğine dair uyarı varsa o bal iyidir. O ürün ham baldır. 'Bal donuyorsa kötüdür' bilgisi doğru değil. Çünkü ham bal donabilir, çiçek balı türlerinde yağlı tohumlu bitkilerin ballarında donma olabilir. Yine narenciye balı, kanola, pamuk ayçiçek balı çabuk donar. Bu onun menşeini belli eder. Ayrıca donan balın en azından sahte olmadığını anlarız. Çünkü şekerli ballar, pastorize ballar donmaz.



Ceyhun Gökmen, balın tüketilmesi konusunda ise ekmeğin üzerine sürülüp yenmesi yerine ılık su içerisinde karıştırılıp eritildikten sonra aç karnına içilmesinin daha yararlı olduğunu ifade etti.

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