MUĞLA Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler artırıldı - Son Dakika

MUĞLA Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler artırıldı

29 dakika önce

Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler artırıldıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler artırıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de bir kişide görüldüğünü açıklamasının ardından Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda alınan önlemler artırıldı. İlçenin Adaağzı Mahallesi'nden bulunan deniz sınır kapısında hastalıkların tespit edilebilmesi için Ankara'dan talep edilen termal kamera geçen hafta cumartesi günü takıldı. Ayrıca sağlık odası (karantina odası) kuruldu. Yabancılarla irtibat halinde olan personele koruyucu maske ile ekipmanlar dağıtıldı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yolcu giriş bölümüne 'Yeni koronavirüsten nasıl korunabiliriz' başlıklı pankartlar asıldı.

Bugün saat 16.30 sıralarında Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan gelen kargo ve yolcu taşıyan bir gemi limana demir attı. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli, gemiye çıkarak yolcuları kontrol etti. Yolcuların doldurduğu kimlik ve sağlık bilgileri içeren formlar incelendi. Personelin onayının ardından aralarında Türk, Yunan, Gürcü, Fransız, Alman ve İngilizlerden oluşan 33 kişi, gelen yolcu bölümüne geldi. Yanlarında evcil hayvanların da bulunduğu yolcular, termal kameralardan sırayla geçirilerek maskeli ve eldivenli bir şekilde pasaport noktasında işlemlerini yaptırdı.

Öte yandan feribotların özel donanımlı sağlık ekipleri tarafından sefer öncesi ve sonrası temizlendiği öğrenildi. Geçen yıl deniz yoluyla yaklaşık 500 bin turistin giriş yaptığı Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda, Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan 30 bin kişinin günü birlik geldiği de kaydedildi.

MUĞLA Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler artırıldı

Marmaris, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske ve dezenfekte malzemesi fiyatında fahiş artış yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak

Son Dakika Haberleri
19:42 15. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'ne doğru
19:40 Okan Buruk: "Hedefimiz çeyrek finale kalabilmek"
19:40 Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak...
19:38 Van merkezli 4 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı
19:38 İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:44:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA Marmaris Deniz Gümrük Kapısı'nda koronavirüse karşı önlemler artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]