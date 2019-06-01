Son Dakika Haberleri: MUĞLA Marmaris'e gelen tatilciler soluğu plajlarda aldı
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MUĞLA Marmaris'e gelen tatilciler soluğu plajlarda aldı

1 saat önce

Marmaris'e gelen tatilciler soluğu plajlarda aldıMUĞLA'nın Marmaris ilçesine bayram tatili için gelen vatandaşlar, soluğu plajlarda ve sahil yollarında aldı.

Marmaris'e gelen tatilciler soluğu plajlarda aldı
MUĞLA'nın Marmaris ilçesine bayram tatili için gelen vatandaşlar, soluğu plajlarda ve sahil yollarında aldı.
Ramazan Bayramı tatili için Marmaris kent merkezi ile ilçenin turistik kırsal mahallelerindeki otelleri tercih edenlerin kente gelişi sürüyor. Gün içinde kente gelenler, valizlerini bıraktıktan sonra soluğu plaj ve havuz başlarında aldı. Günübirlik teknelerin gezi turlarına katılanlar ise mavi ve yeşilin buluştuğu cennet koyları keşfetti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, mavi bayraklı plajlar tatilcilerle renklendi. Her bayram 4 yıldır İzmir'den Marmaris'e tatile gelen Melek Sevinç ve Metin Sevinç çifti, "Marmaris çok güzel olduğu için her bayram buradayız. Kültür ve tekne turlarına katılacağız. Gündüz deniz, kum ve güneş keyfi, akşam yürüyüş yapacağız" dedi.
Öte yandan ilçe girişi Ulusal Egemenlik Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar olan karayolunda, şuan için trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre kalabalığın yarın (pazar) ve Arefe günü artacağı, 3 günde 30 bin aracın kente giriş yapmasının beklendiği kaydedildi. Ayrıca Marmaris'teki halk plajlarında 5 yıldır olduğu gibi bu yıl da çadır kurmanın güvenlik, temizlik ve hijyen gerekçesiyle yasak olduğunu hatırlatıldı. Kurala uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.
MUĞLA Marmaris'e gelen tatilciler soluğu plajlarda aldı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:45 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Marmaris, Güncel
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