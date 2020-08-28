MUĞLA MARMARİS Marmaris'te gündüz plaj ve havuz başları akşam ise sokaklar doldu - Son Dakika

Marmaris'te gündüz plaj ve havuz başları akşam ise sokaklar doldu

MARMARİS'te, hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, serinlemek için plajları ve otel havuz başlarına, akşam ise sahildeki yürüyüş yollarına akın etti.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Marmaris'te plajlar doldu, Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridindeki mavi bayraklı plajlarda renkli görüntüler oluştu.

Kavurucu sıcaktan bunalanlar çocuklarıyla gün boyu denize girip, kimileri ise şezlonglarını suya çekerek gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Şemsiye altında kitap okumayı ve dinlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra su sporlarıyla heyecan yaşayanlar, keyifli vakit geçirdi. Otel havuz başları da doldu. Gündüz deniz ve havuz başlarını dolduranlar akşam ise sokağa akın etti. Saat 21.30'dan itibaren ilçe merkezinde bulunan Atatürk ve Kordon Caddesi yürüyüş yolu tatilcilerin akınına uğradı. Sahildeki kafeteryalarda içeceklerini yudumlayan tatilciler, denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Kimi aileler çay bahçelerinde dinlenirken, çocuklar parklarda oyunlar oynadı.

Ailesiyle tatile gelen İngiliz Gloria Elizabeth Pettersan, " Antalya'da tatil yaptık ama Marmaris bambaşka. Muhteşem bir güzelliği var. Güvenli ve huzurlu bir yer. Ailemle gündüz deniz keyfi yapıp, akşam ise sokaklarda dolaşarak hatıra fotoğrafları çekiyoruz" dedi.