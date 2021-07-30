MUĞLA Marmaris Osmaniye köyündeki yangında vatandaşlar; "Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz" - Son Dakika

Orman yangınında tablo büyüyor

Marmaris Osmaniye köyündeki yangnda vatandaşlar; Canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz

Muğla'nın Marmaris ilçesinde havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü orman yangınından en çok etkilenen mahallelerden biri Osmaniye oldu. Osmaniye'de, 25 hane, 45 dam, 600 arı kovanı ile 75 küçükbaş hayvan telef oldu.

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(Haber: Kamera: Cavit AKGÜN-Kaan ULU-MUĞLA/DHA