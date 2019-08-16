MUĞLA Marmaris plajları rengarenk
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Marmaris plajları rengarenkMuğla'nın Marmaris ilçesine tatile gelenler, plajları doldururken, rengarenk görüntüler oluştu.
Marmaris Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:19 Kaynak: DHA
plajları rengarenk Muğla
'nın Marmaris ilçesine tatile gelenler, plajları doldururken, rengarenk görüntüler oluştu. Kurban Bayramı
tatili bitmesine rağmen Marmaris'teki yoğunluk azalmadı. Tatilinin son günü 6 bin aracın çıkış yaptığı ilçede, plajlar yine tıka basa doldu. Yüksek nemle birleşen 40 derece sıcaklıkta bunalan tatilciler, soluğu plajlarda aldı. Güneş banyosu yapan ya da su sporlarıyla eğlenen tatilciler, gönüllerince eğlendi. İlçede, sahil kenarlarındaki ağaç gölgelerinde piknik yapanlar da oldu.
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