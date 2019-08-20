Son Dakika Haberleri: MUĞLA Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldı
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MUĞLA Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldı

1 saat önce

Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldıMuğla'nın Marmaris ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.

Marmaris plajları, yabancı turistlerle kentte yaşayanlara kaldı
Muğla'nın Marmaris ilçesine Kurban Bayramı tatili için gelenlerin çoğunluğunun memleketlerine dönmesinin ardından, plajlar kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı.
Kurban Bayramı tatilinin ardından birçok kişi, özel araçları ve tur otobüsleriyle Marmaris'ten ayrıldı. Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte açık alanda 40 derece hissedildiği ilçede, plajlar kentte tatil yapan başta Rus ve İngilizler başta olmak üzere yabancı turistlerle Marmarislilere kaldı. Kentteki tatilciler, su sporları yapıp heyecanlı anlar da yaşadı. Güneşlenip denizde yüzerek stres de attı. Kentte tatil yapanlardan 32 yaşındaki Vasfi Tuncel, Perşembe günü bayram tatilimi sonlandırarak cennet Marmaris'i bırakıp memleketime döneceğim. Güzel ve mutlu bir bayram tatili geçirdim dedi.
Kurban Bayramı, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:27 Kaynak: DHA
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