MUĞLA Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici olarak durduruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MUĞLA Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici olarak durduruldu - Son Dakika

MUĞLA Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici olarak durduruldu

6 saat önce

Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici olarak durdurulduMUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nden Yunanistan'ın Rodos Adası'na feribot seferleri yolcu olmaması nedeniyle geçici süreyle durduruldu.

Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici olarak durduruldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi'nden Yunanistan'ın Rodos Adası'na feribot seferleri yolcu olmaması nedeniyle geçici süreyle durduruldu. Deniz sınır kapısının ise açık ve faaliyetine devam ettiği bildirildi.

Marmaris'ten Yunanistan'ın Rodos Adası'na haftanın iki günü sefer yapan feribotlar geçici süreyle durduruldu. Yunanistan'ın koronavirüs(Kolvid-19) kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle Rodos Adası'ndan turistlerin Marmaris ilçesine gelmemesi ve vatandaşların gitmemesi nedeniyle seyahat acenteleri geçici süreyle feribot seferlerini durdurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'ye girişi yasaklı 20 ülke belirlendi. Türkiye girişi yasaklı olan ülkelerin vatandaşları gelmeyince yolcu azlığından seferler geçici süreyle durduruldu. Marmaris-Rodos feribotla geliş-gidişlerin önümüzdeki günlerde gelecek olan talebe göre devam edeceği öğrenilirken kargo taşımacılığının ise devam ettiği bildirildi.

MUĞLA Marmaris-Rodos feribot seferleri geçici olarak durduruldu

Rodos Adası, Yunanistan, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:16 Kaynak: DHA

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