Son Dakika Haberleri: Muğla marmaris sahilleri yabancılara kaldı
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Muğla marmaris sahilleri yabancılara kaldı

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki mavi bayraklı sahiller, yerli tatilci ve gurbetçilerin dönmesiyle yabancı turistlere kaldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki mavi bayraklı sahiller, yerli tatilci ve gurbetçilerin dönmesiyle yabancı turistlere kaldı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala yazlıkçı ve tatilcilerin memleketlerine dönmesi, vatandaşların hazırlık için evlerine çekilmesiyle, eşsiz mavi bayraklı plajlar turistlere kaldı. Deniz suyu sıcaklığının 19 derece olarak ölçüldüğü Marmaris'te, şehir merkezindeki sahillerde yabancı turistler, tatilin keyfini çıkardı. Kimi turistler şezlonglarını denize çekerek gelen esintiyle serinlemeye çalışırken, bazıları şemsiye altında kitap okuyup dinlenmeyi tercih etti. Rus ve Kuzey Avrupalı güzeller, çapkın bakışların hedefi oldu. Heyecan arayanlar ise deniz paraşütü, hamburger ve jet ski ile gün boyu eğlendi.

Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:24 Kaynak: DHA
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