MUĞLA Marmaris sokaklarında dezenfekte işlemi - Son Dakika

Marmaris sokaklarında dezenfekte işlemi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sokak ve caddeler, belediye ekiplerince dezenfekte ediliyor.

Marmaris'te 'Evde kal' çağrılarını dikkate alan vatandaşlar, ana cadde ve sokakları boşalttı. Tüm mekanların kapalı olması ve vatandaşların evde kalması, ekiplerin işini kolaylaştırdı. Belediye ekipleri, dezenfekte çalışmalarını daha hızlı yaptı. İlçe merkezindeki kapalı çarşı, kapalı ve açık pazar yerleri dezenfekte edildi. 16 günde 60 bin litre dezenfekte ve 12 bin litre çamaşır suyu kullandığı öğrenildi. Ekipler, virüsün yayılmasını önlemek için her gün saat 07.30 ile 21.00 arası aralıksız dezenfekte işlemlerini sürdüreceği bildirildi.