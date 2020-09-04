Muğla Marmaris'te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildi - Son Dakika

Muğla Marmaris'te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildi

Marmaris'te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlü olan 4 yıldızlı otel, polisin denetiminde müşteri aldığı ve faaliyetine devam ettiği tespit edilerek tekrar mühürlendi.

Marmaris'te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlü olan 4 yıldızlı otel, polisin denetiminde müşteri aldığı ve faaliyetine devam ettiği tespit edilerek tekrar mühürlendi. 20 odada kalan 60 yerli ve yabancı tatilci ise başka otele yerleştirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 11 kilometre mesafedeki İçmeler mahallesinde otellerde alkollü içki satış belgesi (TAPDK) denetlemesi yaptı. Saat 22.00 sıralarında 4 yıldızlı bir otele giren polisler, TAPDK ve işletme ruhsatlarını istedi. Otel yetkilileri ruhsatlarının olmadığını bildirdi. Yapılan incelemede otelin belediye tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlü olduğu ve TAPDK belgesinin bulunmadığı öğrenildi. 4 yıldızlı otel yetkililerinin mühür fekti yaptığı ve müşteri aldığı belirlendi. Bunun üzerine otele Polis tarafından zabıta ekipleri çağırıldı. Zabıta ve polis ekipleri otele girerek faaliyetinin durdurulması ve mühürlenmesi için işlem başlattı. 20 odada bulunan çoğunluğu Rus turistler olmak üzere Türk müşteriler de dahil tek tek odalarından çıkılarak başka otele yerleştirileceği bildirildi. Eşyalarını toplayan turistler 50 metre mesafedeki başka bir otele yerleşmek için ayrıldı. Otelin boşaltılması ardından zabıta ekipleri polis eşliğinde mühürleme işlemini yaptı.

Otel işletmecileri hakkında mühür fekki yapmak suçundan tutanak tutuldu.

Muğla Marmaris'te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildi

Marmaris, TAPDK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 02:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla Marmaris'te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildi - Son Dakika

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