Son Dakika Haberleri: Muğla marmaris'te 52 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Son Dakika Güncel Muğla marmaris'te 52 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Muğla marmaris'te 52 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

1 saat önce

Marmaris'te 52 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı yerde durdurulan 2 ayrı minibüste 52 kaçak göçmenle şoförlük yapan 2 organizatör yakalandı.

Marmaris'te 52 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 2 ayrı yerde durdurulan 2 ayrı minibüste 52 kaçak göçmenle şoförlük yapan 2 organizatör yakalandı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bugün saat 15.30 sıralarında, Marmaris- Muğla karayolunun 4.5 kilometresindeki Gökbel mevkiinde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Araçtakilerin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeli 18 göçmen olduğu anlaşıldı. Ayrıca organizatör olan araç şoförü gözaltına alındı. Marmaris merkezine 23 kilometre mesafede yol denetimi yapan jandarma ekipleri, bugün saat 16.30 sıralarında, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Kontrol edilen 17 kişi kapasiteli minibüste, yine kadın ve çocukların oluşturduğu toplam 34 göçmen yakalandı. Bu araçta da yine organizatör olan araç şoförü gözaltına alındı. 2 organizatör, jandarmaya teslim edildi. 52 göçmen ise, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Muğla marmaris'te 52 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı, Marmaris, Jandarma, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:44 Kaynak: DHA
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