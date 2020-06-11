MUĞLA Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaştan sahil keyfi - Son Dakika

Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaştan sahil keyfi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlanmasının esnetilmesinin ardından çocuk ve torunlarıyla halk plajlarında denizin keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde izole olan 65 yaş ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, dışarı çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından bugün çocuk ve torunlarıyla sahile gitti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrenin 32, deniz suyu sıcaklığının 14 derece, nemin ise yüzde 56 olarak ölçüldüğü ilçe merkezindeki sahiller doldu. 65 yaş üstü kişiler, bol bol yüzdü. Kimileri denizde çocuklarıyla oyunlar oynarken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Bazı kişilerin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ve maske takmadığı da görüldü.

Sahilin tadını çıkaranlardan Abdullah Toprak (67), "Çocuklarımla birlikte halk plajına gelerek şemsiye altında denizden gelen esintiyle serinleyip anın keyfini çıkartıyorum" dedi. Hatice Binay(66), "Uzun bir arandan sonra çok sevdiğimi denizin keyfini çıkartıyorum. Nefes aldığımı hissettim" dedi.