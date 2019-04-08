Muğla Marmaris'te Adrenalin Tutkunlarının Sörf Keyfi
1 saat önce
Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde öğleden sonra şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilen sporcular, uçurtma sörfü ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini çıkardı.
Muğla
'nın Marmaris
İlçesi'nde öğleden sonra şiddetini artıran rüzgarı fırsat bilen sporcular, uçurtma sörfü ve rüzgar sörfü yapmanın keyfini çıkardı.
Marmaris'te bugün saat 14.00 sıralarında, başlayan ve zaman zaman hızını arttıran rüzgarı fırsat bilen sörf tutkunları soluğu Atatürk Caddesi
'ndeki Halk Plajı'nda aldı. Rüzgar ve uçurtma sörflerini kapıp kendilerini denize bırakan sporcular, hız 35 kilometreye kadar ulaşan lodosla dans adeta dans etti. Rüzgar ile metrelerce yükseğe çıkan sörfçüleri heyecanla izleyenler o anları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Uçurtma ve rüzgar sörfü yapan biri kadın 4 sporcu anın keyfini çıkartırken, sahilde yürüyen ve banklarda oturanlar görsel şöleni izledi.
Emekli turizmci Hamdi Çakıroğlu, 1985 yılından bu yana rüzgar sörfü ile uğraşmaktayım. Gençlere deniz sporları yapması için imkanlar seferber edilmelidir. Su sporlarına ilgi duyan çok genç var. Kurslar ve imkanlarla gençlerin önü açılmalıdır. Mevsimin son rüzgarları. Rüzgarın arttığını görünce arkadaşlarımızla toplanıp anın keyfini çıkarttık dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:27 Kaynak: DHA
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