Muğla Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti - Son Dakika
Muğla Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti
Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok ettiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü içki ruhsatlı işletmelerde yapılan denetimlerde 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı ile sahte içki ele geçirildi.
Marmaris'te alkol satışı yapan 11 restoranda çıkanlar şok etti
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü içki ruhsatlı işletmelerde yapılan denetimlerde 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı ile sahte içki ele geçirildi.
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22.08.2020 01:23:48. #1.12#
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