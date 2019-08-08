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MUĞLA MARMARİS'TE BAYRAMDA TATİLCİLERE SUDA BANANA ÜCRETSİZ

48 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 22 ayrı su sporları istasyonunun işletmecileri, kurban bayramında tatilcilere 'Banana' adlı su sporu aracını ücretsiz kullandıracak.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 22 ayrı su sporları istasyonunun işletmecileri, kurban bayramında tatilcilere 'Banana' adlı su sporu aracını ücretsiz kullandıracak. Ayrıca tüm spor aletlerinde, yüzde 30 indirim kampanyası uygulayacak.
Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 13 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda konumlandırılan 22 ayrı su sporları istasyonunda, tatilciler için indirim yapılacak. Su sporları istasyonu işletmecileri, kuban bayramı için 'Banana' adlı su sporu aracını ücretsiz kullandırma kararı aldı. Ayrıca hamburger, ringa, deniz paraşütü, jet ski, sürat motoru ve deniz bisikleti gibi tüm su sporları aletlerinde yüzde 30 indirim başlattı. İndirimsiz ücretler şöyle açıklandı
Jet ski 15 dakikası 230 lira, paraşüt 15 dakikası 250 lira. Ringa, muz ve hamburger 15 dakikası 150 lira. Bisiklet 30 dakikası 120 lira.
Adrenalin arayan tatilcilere, sertifikalı eğitmenler gözetiminde çeşitli su sporları aletlerinde yüzde 50 indirimli kurs verileceği belirtildi. Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, Su sporları istasyonlarında banana ücretsiz olacak. Tüm su sporları aletlerinde ise yüzde 30 indirim kampanyamız arife gününden itibaren başlayacak. Geçen yıl dini bayramlarda yaptığımız kampanyalarla 10 bine yakın vatandaşımız su sporları yaptı. Geçen Ramazan Bayramı'nda ise yaklaşık 4 bin kişi su sporlarını yaptı. Bu tür kampanyalarla hem ekonomiye katkı sağlamak hem de su sporlarını sevdirmek istiyoruz. Bayramda vatandaşlarımızı yeşil ve mavisiyle eşsiz güzelliklere sahip Marmarisimize bekliyoruz dedi.
Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:38 Kaynak: DHA
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